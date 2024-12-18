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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم /الأربعاء/ 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأنه من بين المعتقلين امرأة من قطاع غزة موجودة في الضفة لغرض العلاج، بالإضافة إلى أطفال، ومعتقلين سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وأريحا، وطولكرم، ورام الله، وقلقيلية، والقدس.

ورافق حملة الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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