شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان: الجيش السودانى شن هجوما على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

أفاد شهود عيان قبل قليل، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا مصحوبا على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم، مؤكدين على تكبيد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.