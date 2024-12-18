اخبار الخليج

شهود عيان: الجيش السودانى شن هجوما على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان: الجيش السودانى شن هجوما على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 10:49 ص

أفاد شهود عيان قبل قليل، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا مصحوبا على مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم، مؤكدين على تكبيد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements