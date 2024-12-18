شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يدعو لعملية سياسية جامعة ويقودها السوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

ففي البيان المكتوب الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.

وأكد البيان أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ومنع تنظيم داعش من إعادة تأسيس قدراتها والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن في البلاد.

وشدّد أعضاء المجلس على "التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ"، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وأصدر المجلس البيان بعد أن حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا.

وكان الموفد الأممي زار سوريا والتقى القائد العام للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع.

وتعهد الشرع بأن تكون سوريا الجديدة لجميع مكوناتها، كما وعد بدستور جديد وإجراء انتخابات.