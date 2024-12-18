شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية الجزائرية تنقذ بحارا روسيا بسواحل ولاية بومرداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخلت القوات البحرية الجزائرية استجابة لنداء استغاثة وأجلت بحارا من جنسية أجنبية روسية على متن سفينة تحمل راية هونج كونج شمال غرب كاب جنات بدلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتمكن حرس السواحل، من إجلاء أحد طواقم السفينة المسماة "WHITE WANDERER" الحاملة لراية هونغ كونغ القادمة من بلغاريا باتجاه جبل طارق على بعد 12 ميلا بحريا شمال غرب كاب جنات بدلس.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: "في إطار المهام الإنسانية، وإثر تلقي المركز الجهوي للحراسة والإنقاذ في البحر بالناحية العسكرية الأولى، للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة إغاثة، يـوم الإثنين 16 ديـسمبـر 2024 عـلى الســاعة 10:35، من طـرف السفينة المسماة WHITE WANDERER الحاملة لراية هونغ كونغ، قادمة من بلغاريا باتجاه جبل طارق، مفادها تواجد بحار من جنسية أجنبية (روسية) على متنها في حالة خطر، على بعد اثني عشر (12) ميلا بحريا شمال غرب كاب جنات بدلس".



وأضاف البيان "على الفور وبالتنسيق مع المركـز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، تم تفعيـل عملية إنقاذ وإجلاء البحار، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ 66-MS التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ بالناحية العسكرية الأولى، حيث تم إجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم".