شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. جيش الاحتلال يكثف استهدافه لمدارس النازحين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

مجازر الاحتلال في غزة

الدمام - شريف احمد - وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تكثيف جيش الاحتلال استهدافه المدارس التي تؤوي النازحين وبخاصة في شمال قطاع غزة، وذلك خلال الفترة بين 10 - 16 ديسمبر 2024.وسجّل المرصد على نحو غير مسبوق، استهداف 7 مدارس في سبعة أيام، ثلاث منها تؤوي نازحين؛ في مدينة غزة - شمالًا - كما قصف مدرسة عويضة في بيت حانون، شمال شرق القطاع، ومدرسة أحمد عبدالعزيز في خان يونس - وسط - ومدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا)، بالإضافة إلى قصفه وإحراقه مدرسة في بيت لاهيا - شمالًا - وطرد النازحين منها.كما نسفت قوات الاحتلال مبان في شمال القطاع، ومبنى البلدية في دير البلح واقترفت مجازر في مخيم النصيرات وخيام النازحين في خان يونس.وبلغ مجموع المجازر التي اقترفها الاحتلال في الفترة المذكورة (26) مجزرة، كما بلغ عدد الجرائم على مدى 7 أيام (2018) انتهاكًا شمل كل المناطق الفلسطينية.ويأتي استهداف المدارس بهدف ترويع النازحين الذين لاذوا بها بغية تهجيرهم قسريًا من أماكنهم، في الوقت الذي أصدرت فيه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 66 أمرًا بالتهجير القسري لمناطق أخرى في القطاع شمل 87% من غزة، وتضم 150 حيًا سكنيًا، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والذي أكد أن 80% من القطاع لا يزال خاضعًا لهذه الأوامر.وسجّل مرصد المنظمة (272) شهيدًا في قطاع غزة على مدى الأيام السبعة الماضية، و(845) جريحًا، فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 16 ديسمبر 2024، (45840)، وبلغ عدد الجرحى (113212).