تسريبات: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم.. سباق "ذا بست محسوم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: سربت وسائل إعلام عالمية اسم اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" والذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء في الدوحة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول (ديسمبر) الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" لعام 2024 خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يبث مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لشبكة "غلوبو" البرازيلية فإن فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضافت الشبكة: "خلال الحفل الافتراضي والذي سيتم تنظيمه على الإنترنت سيتسلم البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما الجائزة شخصيا بسبب تواجده في الدوحة حيث سيلعب ريال مدريد ضد باتشوكا غدا في نهائي كأس القارات للأندية".

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست كـأفضل لاعب في العالم كالتالي:

ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

رودري لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

توني كروس لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب ألمانيا.

فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

داني كارفاخال لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.

فيديريكو فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب أوروجواي.

فلوريان فيرتز لاعب فريق باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

لامين جمال لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا.