شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر بمجلس الأمن: 7 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن الوضع الإنساني في سوريا صعب ويمثل أحد التحديات الطارئة أمام المجتمع الدولي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها.

وأضاف مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أن نحو 7 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا، موضحا أنه يحث جميع الأطراف على التحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بالقانون الإنساني وحماية المدنيين في سوريا.