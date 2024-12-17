شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممي يدعو إلى إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إنه يجب أن نضمن بقاء العملية السياسية في سوريا فى مسارها.

وأضاف أن الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية، موضحا أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا فهناك مخاوف كبيرة جراء احتمالات عودة عدم الاستقرار.

وأوضح أن "هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة".

ودعا إلى إعداد دستور جديد في سوريا وإجراء انتخابات حرة تشمل الجميع