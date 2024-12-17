الخليج اليوم .. وزير الداخلية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان التعاون الأمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مع وزير الداخلية الباكستاني وزير مكافحة المخدرات، محسن رضا نقوي، التعاون الأمني الثنائي، وسبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.