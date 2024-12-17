الخليج اليوم .. وزير الداخلية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان التعاون الأمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -
بحث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مع وزير الداخلية الباكستاني وزير مكافحة المخدرات، محسن رضا نقوي، التعاون الأمني الثنائي، وسبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
بحث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مع وزير الداخلية الباكستاني وزير مكافحة المخدرات، محسن رضا نقوي، التعاون الأمني الثنائي، وسبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام