الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يلبي النداء الإنساني لذوي طفل فلسطيني من غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يوفر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرعاية الطبية اللازمة للطفل الفلسطيني "أحمد صبرا" من قطاع غزة، في مركز الحسين للسرطان في الأردن تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقه ذوو الطفل الفلسطيني، الذي يعاني من حالة صحية حرجة تتطلب تلقي العلاج بشكل عاجل.

وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم للسعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية والاستجابة السريعة، التي أسهمت في إنقاذ حياة ابنهم وتقديم الأمل له ولإخوانه في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بدأ بتنفيذ مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمركز الحسن للسرطان بالأردن.