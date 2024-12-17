اخبار الخليج

الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يلبي النداء الإنساني لذوي طفل فلسطيني من غزة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

يوفر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرعاية الطبية اللازمة للطفل الفلسطيني "أحمد صبرا" من قطاع غزة، في مركز الحسين للسرطان في الأردن تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقه ذوو الطفل الفلسطيني، الذي يعاني من حالة صحية حرجة تتطلب تلقي العلاج بشكل عاجل.

 

وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم للسعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المبادرة الإنسانية والاستجابة السريعة، التي أسهمت في إنقاذ حياة ابنهم وتقديم الأمل له ولإخوانه في قطاع غزة.

 

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة بدأ بتنفيذ مشروع علاج مرضى السرطان من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمركز الحسن للسرطان بالأردن.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا