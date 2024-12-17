شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تصادق على الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أودعت دولة فلسطين اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وثيقة تصديقها على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية المعدلة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف الاتفاقية المعدلة الى إيجاد إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق النقل عبر الأراضي العربية، وتماشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر أراضي الدول العربية، وتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفيما يخص مراسم التوقيع على إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المعدلة، فقد وقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة العربية السفير محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية، وحضر مراسم التوقيع السيدة وزير مفوض سالي سمير صبري مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، كما حضر المستشار أحمد نزار المشرف على إدارة التكامل الاقتصادي العربي، وأعضاء من الادارتين.

وقد وقعت على الاتفاقية المعدلة ثلاثة دول عربية هي: دولة فلسـطين، ودولة قطر، ودولة ليبيا، وصدقت عليها دولتين هما: المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين.