شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا: مستعدون للحوار مع القيادة السورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن إيطاليا مستعدة للحوار مع القيادة السورية الجديدة، كجزء من التقييمات والإجراءات المشتركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وأشارت ميلوني - أمام مجلس النواب الإيطالي اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن "القوى التي أثبتت وجودها غير متجانسة، ولديها أصول مختلفة ومصالح متناقضة محتملة، ومن الواضح أن هناك قلقا بشأن مستقبل الأمة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضافت أن إيطاليا - الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي لديها سفارة مفتوحة في دمشق - مستعدة للحوار مع القيادة السورية الجديدة، وذلك في سياق التقييمات والإجراءات المشتركة مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.