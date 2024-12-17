شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: عودة دبلوماسيينا إلى دمشق وإطلاق جسر جوى إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن سقوط نظام الأسد يعطي أملا جديدا للشعب السورى، رغم المخاطر وتقلب الوضع الميداني هناك.

وأعلنت ديرلاين خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس التركي أردوغان، عن عودة الدبلوماسيين إلى دمشق، مؤكدة إطلاق جسر جوي إلى سوريا.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن بدء حوار لتخفيف العقوبات عن سوريا، ولكنها اشترطت حدوث انتقال سلمي للسلطة قبل الحديث عن هذه الخطوة.