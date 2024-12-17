الخليج اليوم .. هذه عقوبة سرقة الهواتف للاستيلاء على البيانات في البحرين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وافق‭ ‬البرلمان البحريني ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الحديثة‭ ‬كالهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬والحواسيب‭ ‬المحمولة‭ ‬وغيرها، ونص القانون على ضرورة تغليظ‭ ‬عقوبة‭ ‬جريمة‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمئة‭ ‬دينار أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬بقصد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بيانات ‬و‬صور‭.

وقال وزير العدل البحريني، ‬نواف‭ ‬المعاودة إن مشروع القانون شدد العقوبة على سرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة مثل الهواتف، مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الشخصية‭ ‬سواءً‭ ‬كانت‭ ‬معلومات‭ ‬بنكية‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬تكون‭ ‬مؤمنة‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬وبيان‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ابتزاز‭ ‬إلكتروني‭ ‬قد‭ ‬يحصل،‭ ‬وأي‭ ‬اختراق‭ ‬وسرقة‭ ‬حقوق‭ ‬فنية‭ ‬وحقوق‭ ‬شخصية‭ ‬ومعلومات‭ ‬بنكية‭ ‬لذلك‭ ‬وضعت‭ ‬المواد‭ ‬لتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭.‬

وشدد الوزير نواف المعاودة على ضرورة ‬تكثيف ‬العقوبات‭ ‬لحماية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬محمية‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬قوانين‭ ‬قبل‭ ‬مشروع‭ ‬القانوني‭ ‬الحالي،‭ ‬لافتاً إلى أن ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يحمي من مستغلي البيانات‭.

انخفاض معدلات الجريمة في البحرين بـ 30%

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬جريمة‭ ‬السرقة‭ ‬ليست‭ ‬بظاهرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تملك‭ ‬أفضل‭ ‬النسب‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة،‭ ‬إذ‭ ‬انخفضت‭ ‬معدلات‭ ‬الجريمة‭ ‬بنسبة‭ ‬30%‭ ‬في البحرين.

البحرين الأولى عالمياً

‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ارتفعت‭ ‬فيها‭ ‬نسب‭ ‬الجريمة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من ‭ 40%‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبية‭ ‬يجري فيها ‬سرقة‭ ‬هاتف‭ ‬كل‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬91‭ ‬ألف‭ ‬سرقة‭ ‬سنوياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬البحرين ‬تتصدر‭ ‬الدول‭ ‬العالمية‭ ‬بالأرقام،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬نجاح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬97‭% ‬في‭ ‬خفض‭ ‬معدلات‭ ‬العودة‭ ‬للجريمة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭% ‬.

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬يسعى‭ ‬عبر ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬وحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬الأفراد،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقبلية‭ ‬بشأن‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭.‬

ضوابط معينة

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،‭ ‬دلال‭ ‬الزايد ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬المشرّع‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬معينة‭ ‬تكفل‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬التجريم‭ ‬إلا‭ ‬بقانون. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتضمن‭ ‬جريمتين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬الجريمة‭ ‬الأولى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة،‭ ‬و‬تعتبر‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬جريمة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭ ‬ولها‭ ‬عقوبة‭ ‬مقررة،‭ ‬والجريمة‭ ‬الأخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسبب‭ ‬السرقة‭ ‬وعقوبتها‭ ‬مستقلة‭ ‬أيضاً‭ ‬بذاتها،‭ ‬وفي‭ ‬التشريع‭ ‬تم‭ ‬فعلياً‭ ‬حماية‭ ‬الحق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسرقة‭ ‬الأجهزة‭.‬

وأكدت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتجريم‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والذي‭ ‬سيعين‭ ‬القضاء‭ ‬الجنائي‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬التجريم‭ ‬ومعاقبة‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بمثل‭ ‬الأفعال‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬كلما‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬فإنه‭ ‬يحقق‭ ‬مسألة‭ ‬الردع‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬والسلوكيات‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استفسرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحبس‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬جسامة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬سرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والحواسيب‭ ‬المحمولة‭ ‬لما‭ ‬تتضمنه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وملفات‭ ‬مهمة‭ ‬للأفراد‭.‬