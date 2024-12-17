الخليج اليوم .. "سبيس 42" توقع عقدا مع حكومة الإمارات بـ5.1 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت شركة "سبيس 42" المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عقدا بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، مع حكومة دولة الإمارات، لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية لمدة 17 عاما أخرى تمتد من عام 2026 وحتى 2043.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، إن العقد الجديد يعزز قوة مركزها المالي "حيث يشكل الغالبية العظمى من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والبالغة 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار)".

بموجب العقد، ستوفر "سبيس 42" خدمات اتصالات فضائية آمنة وموثوقة للحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى الخدمات المدارة ذات الصلة من خلال القمرين الصناعيين المتواجدين حاليا في المدار الياه 1 والياه 2، ومستقبلا من خلال قمرين صناعيين جديدين متطورين هما الياه 4 والياه 5، والمتوقع إطلاقهما في عامي 2027 و2028 على التوالي.

وذكر البيان أن العقد الجديد يحل محل اتفاقيتين حاليتين، هما اتفاقية خدمات الأقما الصناعية "CSA" واتفاقية تفويض الخدمات المدارة "MSM"، علما أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على التوالي.

وأشار البيان إلى أن العقد يشمل مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيناعة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة الإماراتية حاليا بموجب عقد منفصل.

ستتلقى سبيس 42 بموجب العقد 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، كدفعات مقدمة جديدة خلال فترة بناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، حيث سيوفر القمران الصناعيان الجديدان خدمات الاتصالات الحكومية الآمنة لمنطقة جغرافية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.