الخليج اليوم .. مباحثات كويتية - تركية لتعزيز التعاون الدفاعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، اللواء الركن طيار، صباح جابر الأحمد الصباح اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الأركان التركي لبحث أوجه التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز الشراكة في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وكان قد وصل نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له، إلى جمهورية تركيا وذلك في إطار زيارة رسمية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية من قبل رئيس الأركان التركي الفريق أول متين غوراك، في مقر رئاسة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة