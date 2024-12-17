شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يرحب بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين وعمال الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني وبالاتفاق على الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية- وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه، إنه استجابة للتطورات الأخيرة في سوريا، أوفد وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق للتحاور مع حكومة تصريف الأعمال بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا.

ورحب جوتيريش بالاتفاق على اختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والانخراط في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.

ومن جانبه اجتمع فليتشر مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير وفي العاصمة السورية دمشق، اجتمع أيضا جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا مع الشرع والبشير وشدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية قائم على المبادئ الواردة في قـرار مجلس الأمن رقم 2254.