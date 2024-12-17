شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمي: مليونى شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء قطاع غزة، وإن القطاع لم يستقبل سوى ثلث الشاحنات التي يحتاجها البرنامج الشهر الماضي.وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وأكدت ماكين أن شمال غزة هو الأكثر تضررا وإن شاحنتين فقط وصلتا إلى آلاف الجوعى مشددة على ضرورة ضمان الوصول الإنساني الآمن بدون عوائق على النطاق المطلوب لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة.

ومن جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) إن أكثر من 8,500 رضيع تلقوا حليبا صناعيا عبر الأونروا، ولكنها حذرت من أن الإمدادات لا تكفي بأي حال من الأحوال وذكرت أن أحد مراكزها الصحية القليلة العاملة لم يتبق لديه سوى 6 صناديق للتوزيع وهي أول دفعة تصل خلال 3 أشهر.

ولفتت الوكالة الأممية أنه يأتي ذلك مع وجود أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على هذا المركز للحصول على الرعاية الصحية الأولية، مضيفة إن النقص الحاد في الإمدادات، يجعل الكثيرين، بما في ذلك الأطفال والرضع، معرضين لخطر كبير وشددت الوكالة على أن توفير المساعدات الفورية ووقف إطلاق النار الآن أمران حيويان لإنقاذ الأرواح.