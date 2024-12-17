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رئيس البرلمان العربى يدين توسع الاحتلال الاسرائيلى فى الاستيطان بالجولان السورى المحتل

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القاهرة - سامية سيد - أدان محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي توسع الاحتلال الاسرائيلي في الاستيطان بالجولان المحتل ، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتعد صارخ على السيادة السورية وتهديدًا مباشرًا لوحدة وسلامة أراضيها.


وأكد اليماحي ، في بيان صحفي الليلة ، أن الاحتلال يعمل على استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، ويتعمد تخريب فرص استعادة أمنها واستقرارها باحتلال المزيد من أراضيها، مطالبًا المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن الدولي ، بمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري.


وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالوقوف مع الأشقاء في سوريا لتنفيذ خياراتهم الوطنية بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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