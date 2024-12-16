شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سوريا تحتفظ بنحو 26 طنا من احتياطي الذهب بعد سقوط نظام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أنّ سوريا تحتفظ بنحو 26 طنا من احتياطي الذهب بعد سقوط نظام الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ما زالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامض، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".