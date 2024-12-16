شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية أمريكية عسكرية تتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اليوم /الاثنين/، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً أمريكيا برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق جوزيف فوتيل.



واستمع الوفد الضيف، بحضور الملحق الدفاعي الأمريكي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى عرض شامل حول عمليات التحديث والتطوير التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية، في ضوء التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المنطقة.



من جانبه.. عبر الوفد عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بمساعي وجهود الملك ورؤيته في تعزيز الأمن الإقليمي.