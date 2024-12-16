شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 3 جرحى جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة النجارية فى قضاء صيدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط ثلاثة جرحى جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة النجارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله -برعاية الولايات المتحدة وفرنسا- حيز التنفيذ الأربعاء 27 نوفمبر، ونص الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، وفقًا لتقارير إعلامية.

ومع انسحاب حزب الله وجيش الاحتلال بشكل تدريجي، يبدأ الجيش اللبناني انتشارًا تدريجيًا أيضًا في جنوب لبنان، وفقًا لبنود الاتفاق، ويخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقًا دائمًا بعد فترة الـ60 يومًا.