شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يهنئ مملكة البحرين بيومها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مملكة البحرين وشعبها بمناسبة اليوم الوطني البحريني نيابة عن الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان أصدره بلينكن ونشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن: "هذا العام، نحتفل بالشراكة الدائمة بين بلدينا، والتي تتجلى في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار وعقدين من التعاون بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين".

وأضاف: "توضح هذه المعالم التزامنا المشترك بتعزيز الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي والابتكار. ونشيد بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز السلام ونموذج التعايش والتسامح الديني وتعزيز الفرص للأجيال القادمة".

وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة تقدر صداقتها الوثيقة مع شعب البحرين وتتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات القادمة".