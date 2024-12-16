شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال 16 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المُحتلة، وأغلق بعضها، واعتقل عددًا من الفلسطينيين.

واحتجرت قوات الاحتلال لساعات طويلة ما يزيد على 50 فلسطينيًا من كبار السن، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وهددتهم، قبل الإفراج عنهم.