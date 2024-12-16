شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استشهاد المصور الصحفى أحمد اللوح فى غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد المصور الصحفى أحمد اللوح إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع المدنى فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

والتحق اللوح بكوكبة من الصحفيين الشهداء، خلال الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023.

ونجا اللوح من استهدافات إسرائيلية سابقة، إذ قصف منزله، وكذلك تعرض للإصابة جراء قصف إسرائيلى فى 10 ديسمبر2023 و12 أبريل 2024 وسط القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 196خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.

يأتي هذا عقب استشهد المصور أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدنى، بقصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.