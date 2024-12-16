شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسف عدة مبان سكنية فى منطقة أبو قمر بمخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة مبانٍ سكنية فى منطقة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واستُشهد 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى استهدف مدرسة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوى نازحين؛ ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفًا و976 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و759 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.