شكرا لقرائتكم خبر عن قصف أمريكى بريطانى يستهدف الحديدة باليمن لأول مرة منذ 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن قصفا أمريكيا بريطانيا جديدا استهدف محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربى اليمن، بعد توقف قرابة نصف شهر.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، بأن العدوان الأمريكى البريطانى استهدف مديرية التحيتا فى محافظة الحديدة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فى حين لم يصدر تعليق فورى من واشنطن ولندن بهذا الخصوص.

ويأتى القصف بعد توقف الغارات الأمريكية البريطانية فى اليمن منذ 28 نوفمبرالماضي.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوى مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذى يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أمريكى، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها فى البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندى، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.