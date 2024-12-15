شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة تطال طواقم الإنقاذ ومجموعات تأمين المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم /الأحد/ مجزرة جديدة طالت طواقم الإنقاذ ومجموعات تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال مركزًا لطواقم الإنقاذ؛ مما أدى إلى استشهاد 5 أفراد، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، كما شنت غارات جوية مكثفة على شارع الرشيد شمال غربي مدينة غزة، مستهدفة مجموعات تعمل على تأمين المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحفي الفلسطيني أحمد اللوح استشهد بينما كان يوثق جرائم الاحتلال، خلال قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات وسط غزة.



ووفقًا للمصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تجاوز عدد الجرحى 106,759 مصاب، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض نتيجة القصف المتواصل.



ومنذ فجر اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال خمس مجازر جديدة، راح ضحيتها 46 مواطنًا وأُصيب 135 آخرون.