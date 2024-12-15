شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تضطر لتعليق خدماتها الإنسانية فى مخيم جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) فيليب لازاريني، بأن الوكالة أجبرت على تعليق خدماتها الإنسانية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بسبب الحالة الأمنية.

وقال المفوض العام، إن الأطفال ما زالوا خارج المدرسة وإن سكان المخيم غير قادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الضرورية، قائلا "في توجه مقلق، تتصاعد التوترات بأنحاء مخيمات شمال الضفة الغربية بما يقوض الاستقرار الهش".

وشدد المفوض العام للأونروا على ضرورة أن تحترم جميع أطراف هذه المواجهات الداخلية، المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تضمن سلامة المدنيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية في جميع الظروف.

وقال المفوض العام للأونروا، إن سكان جنين ومخيم جنين ولفترة طويلة للغاية كانوا عرضة لدائرة من العنف والتدمير، مما أدى إلى أن يصبح المخيم غير صالح للسكن تقريبا، مشددا على ضرورة كسر هذه الدائرة وضمان استئناف الحياة الطبيعية واستمرار خدمات الأونروا بدون تعطيل لدعم أكثر المستضعفين.