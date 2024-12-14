شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تجبر فلسطينيا على هدم مخزن وتخطر بهدم مسجد فى بلدة سلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /السبت/، فلسطينيا على هدم مخزن، وأخطرت بهدم مسجد فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن الفلسطينى يوسف الطويل، على هدم مخزنه، علما أنه قد مضى على بنائه 43 عاما.



وأضافت المصادر ذاتها أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم مسجد الإسراء فى بلدة سلوان خلال 21 يوما، إضافة إلى فرض غرامة مالية 40 ألف شيكل.



يذكر أن بلدة سلوان تقع على بعد كيلو متر واحد جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويقطنها عشرات آلاف الفلسطينيين، يتهددهم خطر التهجير القسري، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلى للبلدة بالتهويد والاستيطان.



والبلدة التى يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف عام حيث كانت النواة الأولى لمدينة القدس، والتى يطلق عليها اسم "حامية القدس" لأنها تشكّل قوسا حاميا للبلدة القديمة على امتداد حدودها جنوبا، تعانى منذ احتلالها عام 1967، وتتعرض نصف أحيائها للتهديد بالهدم، بذريعة أنها مقامة على أطلال "مدينة الملك داوود"، وغيرها من الذرائع التى يطلقها الاحتلال للاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم، لصالح المستعمرين.