شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد استمرار واشنطن فى مساعدة الشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، استمرار واشنطن فى مساعدة الشعب السورى فى شق طريق جديد.



وأضاف بلينكن - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الشعب السورى يعانى الآن من صدمة كبيرة بعد كل هذه السنوات على يد بشار الأسد، حيث إنه لديه احتياجات هائلة بسبب مروره بعقد كامل من الحرب والفساد.



وأشار إلى أن تنظيم "داعش" ومنظمات إرهابية أخرى لاتزال موجودة وقد تحاول الاستفادة من تلك الفترة مع وجود عدم استقرار لإعادة تكوين ذاتها.



ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه لا أحد يفهم هذه التحديات أكثر من الشعب السوري، والسوريين يدركون أنهم بحاجة إلى دعم من جيرانهم والمجتمع الدولى لمواجهة هذه التحديات.



وأوضح بلينكن أنه اجتمع مع شركاء الولايات المتحدة للاتفاق على المبادئ التى ستقود جهودهم لمساعدة الشعب السورى فى مواجهة التحديات المختلفة وبناء دولة مستقرة مسالمة تشمل الجميع.



ووجه رسالة إلى الشعب السوري، قائلا: " نحن نريد لكم النجاح ونحن على استعداد لمساعدتهم فى ذلك "، مضيفا أن اتفاق اليوم يرسل رسالة موحدة إلى القوات الفعلية فى سوريا وكل الفرقاء فيها وكل الذين يحتاجون إلى دعم واعتراف دولي.



وأكد على أن المرحلة الانتقالية فى سوريا يجب أن يقررها السوريون بأيديهم وتفضى إلى حكومة تضم الجميع وتحترم حقوق الأقليات بمن فيهم المرأة.



وأشار إلى ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري، مشددا على أنه لن تستخدم سوريا كقاعدة لمجموعات إرهابية تهدد الشعب السورى وجيرانه والعالم.



وقال بلينكن: إن الأسلحة الكيميائية لابد من السيطرة عليها وتدميرها وعلى سوريا إقامة علاقات مسالمة مع جيرانها والتركيز على مصير المفقودين من السوريين وغيرهم ومساءلة المسئولين عن ذلك.



وحول الأزمة فى قطاع غزة، كشف بليكين إلى أنه كانت هناك اجتماعات أخرى مع نظرائهم من قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن فى قطاع غزة وأيضا لوقف إطلاق النار، وتم الحديث أيضًا مع تركيا ونعمل على هذا الغرض.