شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية دير البلح بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح، لافتة إلى أن مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.