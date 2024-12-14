شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة وجباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون بجروح اليوم/ السبت/ جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي "كواد كابتر" مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن الطواقم الطبية نقلت شهيدة وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين عند مفترق الجلاء شمال غرب المدينة.



كما أصيب 5 فلسطينيين آخرين بينهم إصابة خطيرة إثر قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد حمزة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و875 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.