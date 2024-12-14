شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين من عائلة سعد الله إثر قصف الاحتلال منزلهم في جباليا النزلة، كما أصيب مواطنان آخران إثر غارة للاحتلال على منزل في شارع أبو وردة في جباليا البلد.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال على مدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهدت مواطنة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال نسفت مبان واستهداف أخرى بالقصف في مشروع بيت لاهيا، وإحراق العشرات من المنازل في منطقة أبو الجديان بين جباليا ومشروع بيت لاهيا، فيما أطلقت مسيرات الاحتلال نيرانها نحو مستشفى كمال عدوان.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وبلدة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس، ومخيمي المغازي النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,875 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.