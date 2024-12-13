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واشنطن بوست: روسيا تعمل على تفكيك معداتها العسكرية فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن صور أقمار صناعية إن روسيا تعمل على تفكيك معداتها العسكرية فى سوريا وتفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوى.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية إرسال روسيا طائرات شحن إلى سوريا لسحب معدات ثقيلة، وأكدت واشنطن بوست أن روسيا فككت أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها فى سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الروسية تغادر نقاط تمركزها فى مختلف المناطق السورية باتجاه قاعدة حميميم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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