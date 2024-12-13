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المغرب: هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب إقليم تارودانت

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القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية اليوم الجمعة، بقوة 3.7 درجات بمقياس ريختير اقليم تارودانت؛ وذلك نتيجة للنشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة منذ سبتمبر 2023.


وقال مدير معهد المغرب للجيوفيزياء ناصر جبور - في تصريح صحفي - إن هزة أرضية بقوة 3,7 درجات على سلم ريختير سجلت بإقليم تارودانت.


وأشار إلى أن عمق هذه الهزة الأرضية بلغ 15 كيلومترا؛ مما جعلها محسوسة في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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