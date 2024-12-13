شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. مصرع جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة فى انفجار لغم مضاد للآليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي جنديان مغربيان من أفراد القوات المسلحة الملكية مصرعيهما وأصيب جندي ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، إثر انفجار لغم مضاد للآليات بمنطقة تويزكى جنوب المملكة.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس: "خلال مزاولة مهامهم في عملية تطهير وإزالة الألغام بمنطقة تويزكي انفجر لغم مضاد للآليات".

وأضافت أن الانفجار أدى إلى مصرع جنديين وإصابة جندي ثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم.

وذكرت في البيان أنه "وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة القوات المسلحة الملكية بأحر التعازي والمواساة لعائلتي الفقيدين مع التمنيات بالشفاء العاجل للجندي المصاب".