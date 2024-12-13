شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة يعرب عن القلق بشأن انتهاك الاحتلال لسيادة سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الأوضاع في سوريا

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات الأخيرة المكثفة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وبشكل خاص مئات الغارات الجوية الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا.وشدد في بيان مساء أمس، على الحاجة العاجلة لتهدئة العنف على جميع الجبهات بأنحاء سوريا، مؤكدًا أن اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية في الجولان ما زال نافذًا، مدينًا كل الأعمال التي تتناقض مع الاتفاق.ودعا إلى احترام التزامات الاتفاق وإنهاء كل الوجود غير المصرح به في منطقة الفصل والامتناع عن أي عمل يقوض وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان المحتلة.كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على حتمية دعم التدابير الانتقالية ذات المصداقية والمنظمة والجامعة في سوريا، مع الحفاظ على النظام العام.