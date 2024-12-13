شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الليبية تطالب روسيا بتوضيح أسباب تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانا بخصوص تحذير نظيرتها الروسية لمواطنيها من السفر إلى ليبيا، داعية إلى تقديم توضيح حول دوافع وأسباب هذا التحذير.

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة بحق أحد المواطنين الروس جاءت وفق القوانين الليبية وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام"، مشيرة إلى "تورط الشخص المقبوض عليه في أنشطة تهدد النظام العام وتستهدف الشباب الليبي، بالإضافة إلى ارتباطات بجماعات مسلحة أجنبية تنشط في إفريقيا".

وشددت الوزارة على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني"، ورفضت أي "محاولات للإساءة إلى صورة الاستقرار الذي تحقق في ليبيا".

وأكدت أن "الحوار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا بما يخدم المصالح المشتركة ويحترم السيادة الوطنية".

وأصدرت السفارة الروسية لدى ليبيا بيانا في وقت سابق، جددت فيه تحذيرها لمواطني روسيا من السفر إلى ليبيا.

وأشارت السفارة إلى أن ليبيا ليست وجهة سياحية في الوقت الحالي، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السفر إليها، خاصة إلى المناطق الغربية من البلاد، لأغراض شخصية أو سياحية.