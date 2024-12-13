شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان المستمر على غزة.. استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف مركز إيواء والان نبدء بالتفاصيل

العدوان المستمر على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف مركزًا لإيواء النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 27 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مبنى البريد الذي يؤوي مئات النازحين غرب مخيم النصيرات، وأدى إلى تضرر المنازل المجاورة.كما أشارت إلى إصابة نحو 40 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال في هذه المجزرة المروعة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع اليوم إلى 71 شهيدًا وعشرات المصابين.في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات، مخلفًا دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.