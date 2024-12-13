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العدوان المستمر على غزة.. استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف مركز إيواء

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 27 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف مركزًا لإيواء النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 27 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مبنى البريد الذي يؤوي مئات النازحين غرب مخيم النصيرات، وأدى إلى تضرر المنازل المجاورة.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة - رويترز

العدوان المستمر على غزة

كما أشارت إلى إصابة نحو 40 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال في هذه المجزرة المروعة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع اليوم إلى 71 شهيدًا وعشرات المصابين.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة - أرشيفية

في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات، مخلفًا دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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