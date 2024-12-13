شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل عنصرين من الحوثيين غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل اثنان من عناصر الحوثيين، الخميس، خلال عملية تسلل لحركة أنصار الله باتجاه مواقع الجيش اليمني غرب مدينة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن قوات الجيش اليمني أحبطت ثلاث محاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع الجيش غرب المدينة، ومقتل اثنين وإصابة آخرين من عناصر الحركة قبل أن تلوذ بقية العناصر بالفرار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مرابض مدفعية القوات الحوثية التي كانت تقصف مواقع الجيش والأحياء السكنية في الجبهة الغربية للمدينة.