شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يبدى قلقه من الضربات الإسرائيلية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قلقه البالغ إزاء الانتهاكات واسعة النطاق مؤخرًا لأراضى سوريا وسيادتها، من قِبَل إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/ - إن "الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مئات الضربات الجوية التى شنتها إسرائيل على مواقع عديدة فى سوريا"، مؤكدًا "الحاجة الملحة لتهدئة العنف على كل الجبهات بأنحاء البلاد".
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