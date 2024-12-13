شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يبدى قلقه من الضربات الإسرائيلية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قلقه البالغ إزاء الانتهاكات واسعة النطاق مؤخرًا لأراضى سوريا وسيادتها، من قِبَل إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/ - إن "الأمين العام قلق بشكل خاص بشأن مئات الضربات الجوية التى شنتها إسرائيل على مواقع عديدة فى سوريا"، مؤكدًا "الحاجة الملحة لتهدئة العنف على كل الجبهات بأنحاء البلاد".