شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل بالحكومة الانتقالية فى سوريا: سيتم فتح حركة الطيران خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النقل بالحكومة الانتقالية فى سوريا، اليوم الخميس، إنه سيتم خلال الساعات القادمة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

بدوره، أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية ميتش ميتشل، رفض بلاده محاولة أى طرف التعدى أو الاستحواذ على أراضٍ سورية عبر العمليات العسكرية، وذلك فى إشارة للتوغل الإسرائيلى فى سوريا .



وقال ميتشل فى مداخلة مع قناة سكاى نيوز عربية اليوم /الخميس/، إن الولايات المتحدة ترحب بالتطورات الأخيرة فى سوريا، معربًا فى الوقت نفسه عن تخوف بلاده من عودة التطرف إلى البلاد، نظرًا لما تمثله هذه التطورات من مخاطر أمنية كبيرة لا يُستهان بها.



وأضاف ميتشل، أن الوجود العسكرى الأمريكى سيستمر حتى اللحظات الأخيرة من إدارة بايدن، بهدف منع أى تنظيم من استغلال الفراغ الأمنى والسياسي، ومنع انزلاق سوريا إلى الوراء أو الوقوع فى مزيد من الطائفية.



كما لفت إلى أن استئناف الخدمات الأساسية فى أنحاء سوريا يُعد خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترغب فى رؤية تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أطياف المجتمع السورى، دون عمليات انتقام ضد الأقليات الدينية أو العرقية.



وأوضح ميتشل أن الحكومة الأمريكية فى اتصال مستمر مع كافة الشركاء الإقليميين، وأن لديها القدرة على التواصل مع كافة الأطراف، بما فى ذلك تلك المدرجة على قوائم الإرهاب، وذلك لضمان تأمين المدنيين السوريين فى الوقت الراهن.