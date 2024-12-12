شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحبط أكثر من محاولة للدخول غير الشرعي من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بأن حركة العبور عبر معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع شرقي لبنان مستمرة، موضحًا، أن الأسر السورية التي نزحت إلى لبنان خلال السنوات الماضية بدأت تعود إلى سوريا مجددًا في ظل التطورات الأخيرة.

وأضاف سنجاب، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقديرات الرسمية اللبنانية تشير إلى وجود أكثر من مليوني نازح سوري دخلوا إلى لبنان خلال السنوات الماضية، بعضهم عبر طرق شرعية والبعض الآخر بطرق غير شرعية، مؤكدًا، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بالتعاون مع الأمن العام، شددت إجراءاتها على الحدود لمواجهة محاولات الدخول غير القانوني إلى الأراضي اللبنانية.

وتابع المراسل: "الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت خلال الأيام الماضية عدة محاولات لدخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة تضمنت إغلاق جميع المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا باستثناء معبر المصنع، ويُعد هذا المعبر الرابط الوحيد حاليًا بين منطقة البقاع شرقي لبنان ودمشق في الجانب السوري".