شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الجوى العراقى يستهدف 8 أوكار لعصابات داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الطيران العراقى اليوم الخميس، ضربات جوية استهدفت 8 أوكار لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" ، إنه تم تدمير جميع الأوكار المستهدفة التي تستخدمها عناصر داعش الإرهابية كمناطق إيواء وتنقل ومخازن للأسلحة والأعتدة.

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية في سلسلة "جبال حمرين" ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لجهد استخباري، تم تحديد موقع مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين، مضيفة "أنه تم استهدافها بضربة جوية، ما أدى إلى مقتل عناصرها، بالإضافة إلى تدمير أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية ومتفجرة".

وأكدت القيادة استمرار القوات في رصد تحركات الإرهابيين للقصاص العادل منهم، وأنه لا مكان لهم على أرض العراق.