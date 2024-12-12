شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات سلفيت، ورام الله، وقلقيلية، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال إطلاق الرصاص المباشر بهدف القتل، إلى جانب تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في عدة مخيمات وبلدات، بالإضافة إلى تخريب منازل المواطنين وتدميرها.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 12 ألفا و100 مواطن فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

جدير بالذكر أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.