شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلى استهدف حراس المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعات تأمين المساعدات في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة ليل الأربعاء وفجر الخميس، كما سقط شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة الأكواخ على شارع الرشيد غرب مدينة رفح.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة أخرى لتأمين المساعدات على دوار النص غرب منطقة مواصي خان يونس، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي غضون ذلك، استشهد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية قد أفادت أمس الأربعاء باستشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منهم 34 شهيدا شمالي القطاع، ومن بينهم نساء وأطفال استشهدوا في قصف على منزل قرب مستشفى كمال عدوان.