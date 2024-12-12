شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 39 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 38 فلسطينيا، منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد شاب (25 عاما) برصاص الاحتلال في قلقيلية، قبل أن يتم احتجاز جثمانه .. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة أثناء مرورها على الشارع الرئيسي بالمنطقة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت أن 7 مواطنون استشهدوا بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمحافظة غزة، بالإضافة إلى استشهاد 15 في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا لعائلة اللوح، يؤوي نازحين، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى استشهاد 19 مواطنا وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين يقومون بتأمين المساعدات، غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن (27 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب بالرصاص الحي، ثم أعلن عن استشهاده.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس، ودارت مواجهات هناك ولم يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع الجامعة وداهمت إحدى البنايات، واقتحمت منطقتي رفيديا والمخفية في المدينة، وشارع المريج.