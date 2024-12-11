الخليج اليوم .. أكثر من 13 مليون دولار قيمة أغلى وحدة سكنية في "برج ترامب" بجدة السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بيعت اليوم أغلى وحدة سكنية في برج ترامب في جدة السعودية وهي عبارة عن "بينتهاوس" بقيمة 50 مليون ريال (حوالي 13.33 مليون دولار) خلال وقت قياسي من بدء طرح الوحدات اليوم.

ودشن إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم أعمال تنفيذ برج ترمب في جدة، بتكلفة تصل إلى ملياري ريال للمشروع الذي يتكون من 47 دورا و350 شقة سكنية، ويهدف إلى جذب المستثمرين والسياح الدوليين، إلى سوق العقارات الفاخرة في السعودية.

كما تخطط "منظمة ترمب" وشركة التطوير العقاري الفاخر "دار جلوبال"، المتعهدتان بالمشروع، لإنشاء مشروعين عقاريين فاخرين جديدين في السعودية، ضمن مساعيهما للاستفادة من النمو السريع لسوق العقارات بالمملكة، بحسب وسائل إعلام.

يأتي هذا المشروع الجديد كأول ظهور لشركة "دار جلوبال العقارية" المدرجة في بورصة لندن، في جدة، التي تمتلك مشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات، وعمان، وقطر، وبريطانيا، وإسبانيا، والبوسنة.

وفي السنوات الثماني الماضية جرى الإعلان عن مشاريع عقارية وبنية تحتية في المملكة بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: الاقتصادية