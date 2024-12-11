الخليج اليوم .. قطر تعلن إعادة افتتاح سفارتها في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه الخطوة تأتي " للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلّع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن إعادة افتتاح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن الدوحة تتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في سوريا معبرا عن ترحيبها بالخطوات "الإيجابية" التي اتخذتها قوى المعارضة.